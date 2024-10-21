Belediye'den verilen bilgiye göre, 1, 8, 15 ve 29 Kasım tarihlerinde, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun, +16 yaş kategorisi olarak izleyici ile buluşuyor.

Oyunun biletleri 200 TL'den www.kibrisbiletcim.com ile mesai saatlerinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan alınabiliyor. Oyun gecelerinde kapıda da bilet satışı olacak.

Burçhan Göze’nin yazdığı ve yönettiği oyunun yardımcı yönetmenliğini Özge Günay Göze yaptı. Esel Fatma Tüney’in reji asistanlığını üstlendiği oyunun ışık tasarımları ise Mehmet Saygıer’e ait. Oyuncu kadrosunda Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik’in yer aldığı "Yarım Canlar Destanı"nda solistler ise Cemile Gürçağ ve İlde Atik...