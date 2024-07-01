‘Play For Hope’ festival havasında tamamlandı

TOL ve DTB Kadın Taraftarlar Grubu, genç yaşta hayatını kaybeden Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak adına organizasyon düzenledi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, ‘Play For Hope’ başlığı altında düzenlenen organizasyon, Girne Belediyesi, Sunstone Realty, Akdeniz Spor Birliği ve Darts Federasyonu katkılarıyla yapıldı. Etkinlikten elde edilen gelir, Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacak.

Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda 16.00 – 23.00 arasında yapılan organizasyon kapsamında futbol, tavla ve darts turnuvalarının yanı sıra GENÇSAD Folklor Ekibi gösterisi, Kıbrıs çocuk oyunları ve paddle yarışmasıyla canlı müzik performansları sahnelendi. Niyal Öztürk Band ve Erce Güner’in canlı performans sergilediği organizasyon kapsamında, DJ performansları ve yiyecek içecek stantları yer aldı.