Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek yaşamını kaybetti. Köse'nin ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

61 yaşındaki Erol Köse, yaşamını yitirdi. İddiaya göre; Köse Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düştü. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılık, yapılacak soruşturma ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verileceğini belirtti.

-Erol Köse kimdir?

1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış yapımcı ve eski şarkıcıları arasında yer alıyor. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.

2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.