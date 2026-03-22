Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bitişik iki bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Fatih'te iki bina çöktü.

Görgü tanıklarından biri çökmenin nedeninin doğalgaz patlamasına bağlı olduğunu öne sürdü. Olay yerinde bir mahalleli “Patlama sesi vardı” dedi.

Sokağın dar olması nedeniyle göçükten çıkarılanlar güçlükle ambulansa bindiriliyor. Göçükten çıkarılan beş kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Fotoğraf: AA

arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen beş kişiden üçü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir.

Enkaz altında kalan iki kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

İstanbul Valisi Davut Gül göçükteki dokuz kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İki kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.