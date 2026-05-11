7 Mayıs’ta İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerinin Hristiyan köyü Debel’de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğrafı paylaşmıştı. Askerin fotoğrafı sosyal medyasından paylaştığı belirtilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askerlerin Hristiyanların dini sembollerine yaptıklarını ‘uygunsuz bir davranış ve ordunun değerlerinden sapması’ diye nitelemişti.

İsrail ordusu, askerin 21 gün, olayı fotoğraflayan diğer askerinse 14 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun Hristiyan dünyasının tepkisini çeken olayı ciddi olarak soruşturduğu ve tüm dini sembollere saygı duyduğu belirtildi.

İsa heykeline saldırı da tepki çekmişti

19 Nisan’da da Lübnan’ın güneyinde İsrail’in işgal ettiği beldelerden Deyr Seryan’da İsa peygamber heykeli İsrailli bir asker tarafından balyozla parçalamıştı.

X’in yapay zeka sohbet robotu Grok, bir kullanıcının “Gerçek mi?” diye sorması üzerine “Sahte” yanıtını verdi. Fakat İsrail ordusu, bir askerinin heykeli parçaladığını doğruladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar saldırıyla ilgili Hristiyanlardan özür dilemişti.