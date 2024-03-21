Yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ejder Eryılmaz bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, Ejder Eryılmaz’ın 12 Mart 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında ZMU 281 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyrederken, tespit edilerek, durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan aramada aracın motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi 12 Mart’ta aranan siyahi bir şahıstan 14 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.