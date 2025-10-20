Haspolat Sanayi Bölgesinde, dün 12.20’de Yusuf Çocuk Lastikçi Ltd. isimli iş yerinin arka kısmında bulunan bir şirkete ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık yedi dönümlük arazide bulunan kuru ot ve molozlarla 4 plastik su deposu, muhtelif tahta, 3 kamyon lastiği, 4 sokak lambası ve 15 metre sulama borusu yanarak zarar gördü.

-Mallıdağ’da yangın…

Mallıdağ’da, dün gece 22.30 sıralarında Çaltınoğlu Sokak’ta bulunan bir şahsa ait garajına bırakılan sönmemiş kömür közlerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın neticesinde garajda bulunan 2 alüminyum pencere ile 2 boş mutfak tüpü yanarak, duvarlar ise islenerek zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.