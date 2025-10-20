HP açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan bu sonuçların memleketimize hayırlı olmasını diliyor, Sn. Erhürman’ı tebrik ediyoruz.” denildi.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“2022 yılından bugüne bir yandan gerek parti tabanlarının gerekse Kıbrıs Türk halkının iradesi göz ardı edilerek göreve getirilen parti başkanı ve başbakan konusunda diğer yandansa gayrimeşru şekilde ülkedeki yerleşmiş demokratik teamüllere aykırı bir biçimde oluşturulmuş olan UBP-DP-YDP hükümeti konusunda ısrar edilmesi sonucunda Kıbrıs Türk seçmeni bu tür yaklaşımları kabul etmeyeceğini sandıkta verdiği tepki ile ortaya koymuştur.

Gayrimeşru hükümetin ortağı olan bu üç siyasi parti önce belediye seçimleri konusunda daha sonra da ara seçimler konusunda hüsrana uğramalarına rağmen gereken mesajı almamışlardır. Şimdi buna bir de net bir biçimde cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ile ilgili yaşadıkları hezimet eklenmiştir. Bu saatten sonra geç de olsa yapılması gereken şey hükümetin derhal istifa etmesi, hiç gecikmeksizin bir seçim hükümeti kurularak demokratik şartlarda bir erken seçime gidilmesidir.”