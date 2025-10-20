"Herkesi kucaklayacağıma söz veriyorum"

“Kıbrıs sorununda çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde yürüteceğiz”

Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, seçim sonucunu “bir kazananın değil, Kıbrıs Türk halkının ortak başarısı” olarak nitelendirdi.

“Kıbrıs Türk halkı hep birlikte kazandı” diyen Erhürman, hiçbir kesimin dışlanmayacağı, herkesin kucaklanacağı yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda vatandaşlara hitap eden ve adaylığını ilan ettiği ilk gün hiç kimsenin dışarda kalmayacağını, herkesi kucaklayacağını, hep birlikte yürüyeceklerini söylediğine işaret eden Erhürman, “Bunu söyledikten sonra çok güzel şeyler oldu” dedi.

Erhürman, sürece katkı koyan ve emeği geçen TDP’ye, bağımsız milletvekilleri Jale Rafik Rogers ile Ayşegül Baybars'a, eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'na ve TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş’a teşekkür etti. UBP, DP, YDP ve tüm partilerden kendisine oy verenlere de teşekkür eden Erhürman, tüm ilçelerde seçimi önde tamamlamalarının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

- “Kardeşlik kazandı; herkesi kucaklayacağıma söz veriyorum”

“Asla bölünmeyeceğiz, asla parçalanmayacağız” dediklerini hatırlatan Erhürman, “Kim nerede doğdu? Annesi, babası nerede doğdu? Hiçbir önemi yoktur. Hepimiz eşitiz dedik, kardeşlik kazanacak dedik. Kardeşlik kazandı” diye konuştu.

Tufan Erhürman, “Hepiniz biliyorsunuz, bu seçim sürecinde üstümüze gelindi ama beni tanıyanlar bilir, bende ne kin, ne nefret ne de sevgisizlik vardır, yüreğim çok geniştir. Bugünden itibaren seçim sürecinde kim ne demiş olursa olsun bütün halkımızı, herkesi kucaklayacağıma söz veriyorum” dedi.

Seçim sürecinde söylediklerini anımsatan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını birleştiren iki şeyden birinin bu ülkenin toprağına, ikincisinin de çocuklarına duyulan sevgi olduğunu belirterek, “Bu seçimi çocuklarımız kazandı, kardeşliğimiz kazandı” dedi.

- “Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde yürüteceğiz”

Seçim sürecinde, “Tufan Erhürman, Türkiye ile istişare edebilecek mi?” denildiğini de anımsatan Erhürman, “Hep söyledik, duymazdan geldiler. Daha önceki dört cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi elbette dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde yürüteceğiz” diye konuştu.

Erhürman, bu akşam itibarıyla kendisine tebrik mesajları gönderen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da teşekkürlerini iletti.

- “Birlikte yapacağımız çok güzel işler var”

“Birlikte yapacağımız çok güzel işler var. Birlikte olduk mu, yapamayacağımız herhangi bir iş yoktur” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Çok büyük bir mücadeleye hazır olun. ‘Bu ülkenin bugünkü hali hal değil, bu hal değişecek çocuklarımız için her platformda mücadele edeceğiz’ demiştik. Siz de ‘hadi bu yolu birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım’ dediniz. Şimdi sizden bir söz istiyorum; bundan sonra beş yıl boyunca birlikte yürümeye, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Konuşmasına ara vererek Kızılbaş’a gelenlerle fotoğraf çektiren Tufan Erhürman, vermeleri gereken çok önemli işlerin ve çok büyük mücadelelerin olduğunu ifade etti. “Bugünden itibaren bütün halkımızı, oy veren vermeyen herkesi kucaklamaya devam edeceğim.” diyen Erhürman, hedefin belli olduğunu dile getirdi.

Erhürman, “Hedef şudur: ‘Göç etmiş, esir düşmüş, şehit vermiş insanlarımız var. Bana diyorlardı ki, ‘biz bütün bunları çocuklarımız ve torunlarımız bunları yaşasın diye mi verdik’ diye soruyorlardı. Bu soru, ortadan kalkana kadar günde 24 saat çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Anne ve babaların çocuklarına ‘ülkeye gelmemelerini ve mutlu oldukları yerde kalmalarını söylediklerini’ anımsatan Erhürman, çocukların burada mutlu olması için çalışacaklarını dile getirdi.

Dokuz yıldır genel başkanlığını yaptığı partisine, kendisine destek verenlere, eşine, oğluna ve bütün ailesine teşekkür eden Erhürman, “Bir kez daha söylüyorum. Bu topraklardan vazgeçmem. Ben toprağımdan asla vazgeçmem. Bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem.” diye konuştu.

Erhürman, “Ben Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı ve bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Sizinle birlikte yürümekten ve bu onuru bana yaşattığınız için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

- “Ölsem de gam yemem”

“Bu yolu birlikte yürüdük ve yürüyeceğimizi de biliyorum ya, ölsem de gam yemem. ‘Hep birlikte yürüyeceğiz’ dedik ve hep birlikte yürüdük. ‘Hep birlikte kazanacağız’ dedik ve hep birlikte kazandık. Şimdi üçüncü sözümüzün sırasıdır. Bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz. İyi ki varsınız. Sizinle birlikte yürümekten onur duyuyorum” diyen Erhürman, mücadeleye ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.