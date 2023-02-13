Yalova Spor Kulübü, Türkiye’deki depremzedelere eşofman takımı gönderdi.

Kulüp, yarın yapacağını duyurduğu piyango çekilişini yaşanılan felaket nedeniyle 23 Nisan'a ertelediğini de duyurdu.

“Acımız büyük, kelimeler yetersiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Günlerdir içimizi yakan deprem felaketiyle yaşıyoruz. Yalova Spor Kulübü olarak depremde kaybettiğimiz canların acısını içimizde hissediyoruz. Kendi imkanlarımız çerçevesinde Yalova Spor Kulübü olarak deprem felaketini yaşayan bölgelere 30 eşofman takımı göndermiş bulunmaktayız. Kaybettiğimiz çocuklarımıza, öğretmenlerimize tanrıdan rahmet diler, başta yaslı aileleri olmak üzere Türkiye’mize ve ülkemize baş sağlığı dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.”