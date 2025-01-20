Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, asgari ücrete yapılan yüzde 7,5’lik artışın Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek, kararın revize edilmesini istedi.

Yazılı açıklama yapan BES Başkanı Yalınkaya, hayat pahalılığı oranının yüzde 11,12 olarak belirlenmesine rağmen asgari ücrete yalnızca yüzde 7,5 artış yapılmasını eleştirdi. Alınan bu kararın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğun savunan Yalınkaya, emeğin “özel” ve “kamu” olarak ayrılamayacağını, insan emeğinin her koşulda ve her alanda paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin günümüzde anlamından uzaklaştığını kaydeden Yalınkaya, orta gelir grubunun yok olduğunu ve zengin ile fakir arasındaki uçurumun her geçen gün derinleştiğini belirterek, “Günümüzde bu ücret, emeğin değerini yansıtmaktan uzaklaşmıştır” ifadelerine yer verdi.

Hayat pahalılığı oranının devletin resmi kurumları tarafından yüzde 11,12 olarak tespit edilmesine rağmen, özel sektör çalışanlarına yalnızca yüzde 7,5 oranında artış yapılmasını eleştiren Yalınkaya, bu kararın gerekçesinin açıklanmasını talep etti, Komisyonun bu kararı gözden geçirip revize etmesi gerektiğini savundu.

Yalınkaya, BES’in özel sektör emekçisinin hak mücadelesinde ön saflarda yer almaya devam edeceği de kaydetti.