Cittaslow Ağı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilkokul çağındaki çocukların ülkenin tarihi ve doğal değerlerini tanımalarına olanak sağlamak, kentler arasında etkileşimi artırmak ve kent kültürlerini benimsemek adına düzenlenen çalışmalar kapsamında “hurma” ürünü konseptiyle yaklaşık 130 öğrenci Lefke’yi gezdi.

Etkinliğe katılan Lefke İstiklal İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Serdarlı İlkokulu ve Kumyalı İlkokulu öğrencileri, Soli Antik Kenti, Venedik Su Kemeri, Hurma Ağaçları Vadisi, Madenci Heykeli, CMC Maden Müzesi ve tarihi Lefke evlerinin bulunduğu sokağı ziyaret etti.

Lefke kent yaşamı ve kentin tarihinde büyük bir öneme sahip madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgi alan öğrenciler, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği üyesi Hasan Karlıtaş’ın rehberliğinde Soli Antik Kenti’ni tanıma imkânı buldu.

Lefke’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan hurmanın sofraya geliş süreci ise üretici Soner Yolaç tarafından öğrencilere anlatıldı.