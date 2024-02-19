Hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak… Çarşamba günü yer yer hafif sağanak bekleniyor

Yağışlı hava etkisini kaybediyor. Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek. Çarşamba günüyse yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 20 - 26 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı alçak, ikinci yarısında yüksek basınç sistemiyle, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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Hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek. Çarşamba günü yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı, diğer yarısı kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.