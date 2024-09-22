Yağışlı hava ve fırtına, bugün de bazı bölgelerde etkili olurken, Büyükkonuk’ta öğle saatlerinde çıkan hortum zarara neden oldu.

BRT’nin haberine göre hortum nedeniyle bir karavan devrilirken; birçok harnup ve zeytin ağacı zarar gördü.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu BRT’ye yaptığı açıklamada dün Karpaz’da Livana Otel’in yakınlarında ve Çayırova’da hortum çıktığını hatırlattı.

Çayırova’da 26 kişinin ev, mandıra, çardak ve su depolarının zarar gördüğünü belirten Toroslu, birçok ağacın kırıldığını veya kökünden koptuğunu kaydetti.

Toroslu, zarar gören vatandaşların Yenierenköy ya da Mehmetçik bucağı ile İskele Kaymakamlığına başvuruda bulunması çağrısı da yaparak yaraların en kısa sürede sarılmaya çalışılacağını söyledi.