Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte ülke genelindeki yağışlar 10 kilogramın altında kaldı.
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma bütünüyle hükümsüzdür
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bugün 08.00 arasında Ziyamet’e 9 kilogram, Doğancı’ya 7, Alsancak ve Dipkarpaz’a 6, Koruçam ve Taşpınar’a 3, Karaoğlanoğlu ve Sandallar’a 2 kilogram yağış düştü.
Yağış alan diğer bölgelerde 0,1 ile 1 kilogram altında yağış kaydedildi.