Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte ülke genelindeki yağışlar 10 kilogramın altında kaldı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bugün 08.00 arasında Ziyamet’e 9 kilogram, Doğancı’ya 7, Alsancak ve Dipkarpaz’a 6, Koruçam ve Taşpınar’a 3, Karaoğlanoğlu ve Sandallar’a 2 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde 0,1 ile 1 kilogram altında yağış kaydedildi.