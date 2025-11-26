Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Emekli Astsubaylar Derneği, Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) gerçekleştirdiği huzur operasyonlarına destek belirtti.

Dernek’ten yapılan açıklamada, bu operasyonların, “Yersizce eleştirilmesi ve itibarsızlaştırılmaya çalışılması, kamu yararını gözetmeyen, yanlış yönlendirilmiş bir yaklaşımdır” denildi.

Açıklamada, operasyonlara ilişkin eleştirilerin dikkatle takip edildiği belirtilerek, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’in açıklamalarına dikkat çekildi. Adalıer’in, Polis Teşkilatı’nın kararlı ve disiplinli duruşunu gösterdiğini ve devletin güvenlik kurumlarının planlı, koordineli ve profesyonel bir yaklaşımla çalıştığını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizin huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı sürdürülen çalışmalar, toplum güvenliği bakımından hayati önem taşımaktadır.”

Açıklamada, operasyonlarda binlerce kişi hakkında yasal işlem yapılması, çok sayıda tutuklamanın gerçekleştirilmesi ve özellikle riskli bölgelerde artırılan denetimlerin somut sonuçlar vermesinin, suçla mücadelede doğru, etkili ve kararlı adımlar atıldığının göstergesi olduğu vurgulandı.

Uygulamaların, caydırıcılık, önleyicilik ve sistematik denetim ilkeleriyle tamamen uyumlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Demokratik bir toplumda devletin, kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı gerektiğinde kararlılığını ve otoritesini ortaya koyması en doğal ve meşru güvenlik yöntemidir.” denildi.

Huzur operasyonlarının yersizce eleştirildiği ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada bu yaklaşım, kamu yararını gözetmeyen ve yanlış yönlendirilmiş olarak nitelendirildi.

Adalıer’in, operasyonların planlı bir süreç dahilinde yürütüldüğünü ve gerektiğinde bir güç gösterisi niteliği taşımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmesinin, devlet otoritesinin suç odaklarına karşı tavizsiz duruşunu ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu duruş, derneğimizce gerekli, yerinde ve toplum yararını gözeten bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Dernek olarak, Polis Teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bugün de büyük bir özveri ve disiplinle görevini sürdürdüğüne olan inancımız tamdır. Emniyet güçlerimize yönelik haksız ithamlar ve algı operasyonlarına karşı durmanın yalnızca bir kurumsal dayanışma değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.”

Huzur ve güvenliğin vazgeçilmez olduğu belirtilen açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün, Adalıer’in liderliğinde yürüttüğü çalışmaların devamı dilendi. Açıklamada, “Toplumun huzuru, güvenliği ve düzeni için büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm polis mensuplarına başarılar ve kolaylıklar dileriz.” denildi.