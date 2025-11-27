Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi tarafından 10-27 Ekim tarihleri arasında 16 bölgeden alınan su numunelerinin sonuçları temiz çıktı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Halk Sağlığı Şubesi, kent genelindeki iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik rutin denetimlerine paralel olarak su analiz çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda ekim ayında farklı bölgelerden alınan numunelerin laboratuvar incelemeleri tamamlandı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi İş Yeri İzinlendirme ve Denetim Birimi tarafından 10-27 Ekim tarihleri arasında 16 bölgeden alınan su numuneleri mikrobiyolojik açıdan analiz edildi ve sonuçlar temiz çıktı.

Ayrıca iki bölgeden alınan kimyasal suların analizleri de halk sağlığı açısından uygun bulundu.

Açıklamada, şehir sakinlerinin güvenli ve sağlıklı suya erişimini güvence altına almayı hedefleyen LTB Halk Sağlığı Şubesi'nin, su analizlerini ilerleyen aylarda da düzenli aralıklarla yapmaya devam edeceği duyuruldu.