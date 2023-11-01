Abdullah Korkmazhan’ın yeni kitabı “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği 13 Kasım'da yapılacak.
Baranga Yayınları’ndan verilen bilgiye göre, kitap tanıtım etkinliği Özker Özgür’ün siyasete başladığı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik 18.00’da başlayacak.
Etkinlikte Özker Özgür hakkında konuşmalar da yapılacak.
Kitapta, Vretçalı Özker Özgür’ün yaşamı anlamlı ve yaşanabilir kılma arayışı, Kıbrıs siyasi yaşamındaki radikal, dönüştürücü etkisi; yaşadığı adaletsizlikler ve ardında bıraktığı mücadele mirası işleniyor.