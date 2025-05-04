İskele Long Beach bölgesinde, tasarrufunda hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan çeşitli aletlerle suçüstü tespit edilen bir kişinin tutuklanmasının ardından yapılan “Kod-Adı Long Beach Operasyonu”nda iki kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 1.30’da devriye gezen polis ekipleri, yüzünde maske ve ellerinde eldiven bulunan H.A.’yı (E-41), sırt çantasıyla birlikte ağaçlar arasında gizlenmiş halde tespit ederek, suçüstü tutukladı.

Yürütülen ileri soruşturma ve “Kod-Adı Long Beach Operasyonu” kapsamında, H.A’nın tespit edildiği bölgede ve akabinde kalmakta olduğu evde arama yapıldı. Aramalarda, bahse konu şahsın, 9 Mayıs 2023 ile 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında İskele bölgesinde birçok ev içerisinden çaldığı tespit edilen bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ile toplam 32 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları ile değişik modellerde birçok güneş gözlüğü, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulundu.

Meseleyle bağlantılı P.G.(K-39) ve M.G (E-52) tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.