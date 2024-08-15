Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Kenan Arifoğlu'nun “Vintage Bicycle of Cyprus” isimli bisiklet sergisinin açılışı ve kitap tanıtımı etkinliği, Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya ve Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) iş birliğinde, yarın saat 19.00'da, Mağusa Bandabuliya'da düzenlenecek.

“Vintage Bicycle of Cyprus” isimli bisiklet sergisi 16-30 Ağustos tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Sergi ziyaret saatleri hafta içi 09.00-20.00, hafta sonu 12.00-18.00 olarak belirlendi.