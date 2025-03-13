Bir işletmenin faaliyeti askıya alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nün rutin denetimlerinde; hijyen koşullarına sahip olmadığı belirlenen bir işletmenin faaliyeti askıya alındı, bir firmaya ait tereyağında ise taklit/tağşiş tespit edildi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6-13 Mart tarihlerini kapsayan dönemde rutin gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinde, hellimin coğrafi tescili kapsamında dört büyükbaş ve küçükbaş hayvan çitliği, beş süt ürünü imalathanesi, iki et işleme tesisi, bir yumurta paketleme tesisi, bir kanatlı kesimhanesi ve 16 kasap denetimi gerçekleştirildi.

Gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı belirlenen bir işletmenin faaliyetinin askıya alındığı belirtilen açıklamada, denetimlerde sekiz hellim, 10 tereyağı, bir kaşar, bir ayran, bir yoğurttan numune alınarak analizler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bir firmaya ait tereyağında ise taklit/tağşiş tespit edilerek gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.