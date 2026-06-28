28.06.2026 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Adem TENEKECİ (E-41) 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AB 990 A plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve yolun solunda bulunan refüj ile çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.