Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu’na başvurular, 11 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

Vakıftan yapılan açıklamada Vedat Kaner Vakfı’nın “eğitim alanlardaki misyonunu” sürdürerek yeni eğitim döneminde de beş üniversite öğrencisine burs vereceği, 17 Temmuz’da başlayan yükseköğrenim destek bursu başvurularının 11 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner, “Vakıf, eğitim alanında önemli bir rol oynayarak, geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmeyi hedeflemektedir” ifade etti.

Vakıf olarak 2022 yılında başlatılan yükseköğrenim destek bursu programını önemli bir sorumlulukla yürüttüklerini belirten Kaner, “Vedat Kaner Vakfı olarak, eğitime olan inancımız ve gençlerin geleceğe umutla bakması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.

Burs, KKTC kimliği sahibi öğrenciler ile ortaöğretimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak şekilde verilecek.

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için vakfın internet sitesi ziyaret edilebiliyor: www.vedatkanervakfi.org