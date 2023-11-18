VATANDAŞLARIN BU HAFTA SORUNLARINI GARDİYANOĞLU DİNLEDİ

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü'nün haftalar önce başlatmış olduğu ve büyük takdir topladığı, ve her Cumartesi günü bir bakan veya milletvekillerin katıldığı ilçe binasında gerek partililer gerekse siyasi görüşü farklı olan vatandaşlar gelip sorunlarını Gazimağusa ilçe binasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bir araya gelip aktarma fırsatı buldular.

Düzenlenen etkinlikte Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü ve Sadık Gardiyanoğlu konuşma yaptı.