(Kamalı Haber)-

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonunda tutuklanan Chidera Kingsley

Onyedımma, Chisom Mark Unachukwu, Ifeanyi Stephen Omeh, Sylvia Nneka Emelu ve Kasiemobi

Stephanie Ugwu dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa'da 6 gram uyuşturucuyla tutuklanan A.K.M.’nin ifadesi üzerine

harekete geçildiğini, zanlıya uyuşturucu veren şahısların peşine düşüldüğünü belirtti.

Polis, A.K.M.’ye uyuşturucu veren Chidera Kingsley Onyedımma’nın 14 Kasım 2023 tarihinde

Göçmenköy'de tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp etkisiz hale getirilip alıkonduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü

uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, daha sonra zanlının Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit

edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400

gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir

adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para

bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok

malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile

Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam

ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süreyle tutuklu

kalmasına emir verdi.

KAMALI HABER