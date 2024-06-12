Güney Kıbrıs Hükümeti’nin Vasiliko’ya doğal gaz ithalatı projesiyle ilgili tüm dikkatinin, “Prometheus” gemisinin Şanghay'daki “Cosco” tersanesinden teslim alınmasına odaklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün, Meclis Enerji Komitesi’nde ve sonrasında konuyla ilgili açıklama yaptığını ve geminin alınması için çabaladıklarını söylediğini; ancak “China Petroleum Pipeline Engineering” (CPP) şirketinin, Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA ile olan mali hesaplar kapatılmadığı sürece, gemiyi teslim etmeyeceğini yazdı.

Gazete, daha önce de basına yansıdığı gibi, CPP’nin ödenmemiş borçların 32 milyon euro olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Papanastasiu’nun dün, Meclis Enerji Komitesi üyelerinden, toplantının tahkim mahkemesinde bekleyen bir dava olmasından ötürü kapalı kapılar ardında yapılmasını istediğini kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere göre toplantıda yeni bir şey söylenmediğini yazdı.

Habere göre toplantı sonrasında gazetecilere konuşan Papanastasiu, CPP ile iş birliğinin ufukta görünmediğini kesin bir dille söylemekten kaçınırken, tüm olasılıkların masada olduğunu ve CPP’den Vasiliko projeleriyle ilgili sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

Gazete, yüzer gazlaştırma tesisinin (FSRU) Güney Kıbrıs’a devri için mali bir anlaşmaya varılamadığını ve tarafların, bu konuda bir anlaşmaya varamadığı sürece sorunun süreceğini; CPP'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin de hukuki açıdan işlemeye devam edeceğini belirtti.

Haberde, böyle bir durumda ise işlerin yürütülmesindeki gecikmenin uzayacağı ve bu gecikmenin, Güney Kıbrıs’a ciddi maddi zarar vereceği, Çinli şirkete de pahalıya mal olacağı ifade edildi.

CPP şirketinin, geminin serbest bırakılması için talep ettiği 32 milyon euronun, herhangi bir gerekçe sunulmamış olmasından ötürü ETİFA tarafından reddedildiğini kaydeden gazete, Rum tarafının gemideki çalışmaların tam olarak tamamlanması için (hem LNG taşıyıcısı hem de yüzer yeniden gazlaştırma tesisi olarak sertifikalandırılabilmesi için), maliyeti 20 milyon euro civarında olan bazı çalışmaların beklemede olduğunu savunduğunu yazdı.

Gazete, iki taraf arasında 2019 yılında imzalanan sözleşmede belirtilen miktarı aşan herhangi bir ödeme için, önceden Merkezi Talep ve Tazminat Komitesi’nin karar alması gerekeceğini belirtti.