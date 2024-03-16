Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) yeniden gaz haline getirecek terminal inşa edilmeye devam etmesi için yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlandığı ve çalışmaların yakın zamanda yeniden başlayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Çinlileri Getiriyorlar, İş Başı Yapıyorlar” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün, terminal inşasının ihalesini alan Çinli CPP şirketinin yetkilileriyle yaklaşık 4 saatlik görüşme yaptığını ve görüşmenin sonunda anlaşma sağlandığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, CPP’nin Rum müteahhit şirketle olan iş birliğinden vazgeçtiğini ve çalışmalara, Çin’den getirilecek işçilerle devam edileceğini kaydetti.

Haberde, Çin’den getirilecek yaklaşık 120 işçi için vize verilmesine yönelik vize işlemlerinin hızlandırılacağı belirtildi.

Gazete, dünkü toplantıda taraflar arasındaki maddi anlaşmazlıkların ele alınmadığını ve bu konunun, Londra’daki Tahkim Mahkemesi tarafından inceleneceğini yazdı.

Dünkü görüşmenin genel hatlarıyla olumlu addedilebileceğini belirten gazete, buna rağmen “CPP-Metron (CMC)” konsorsiyumu tarafından Perşembe günü, Rum tarafına yönelik keskin ve saldırgan ifadeler içeren açıklama yapıldığını ve müteahhit şirketin, bu tavrıyla ortamı germe niyetinde olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Gazete, bazı kaynaklardan edindiği teyit edilemeyen bilgilere göre, Çinli şirketin talep ettiği astronomik rakamlar nedeniyle, Rum müteahhitlik şirketiyle olan anlaşmanın iptal edildiğini, diğer bilgilere göre ise Rum müteahhitlik şirketinin CPP’den, daha önceki dönemde verdiği hizmetler için ciddi maddi taleplerde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin CPP’den, çalışmanın teslim edilmesi için yeni bir tarih beklediği ve çalışmanın, daha önceden belirtildiği gibi 2024’ün Temmuz ayında tamamlanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Gazete, Vasiliko’daki inşaat çalışmalarının şu anda yüzde 45’inin tamamlanabildiğini; yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin de (FSRU), neredeyse tamamlandığını kaydetti.