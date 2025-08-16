Bilişim sistemlerine yönelik yapılan izinsiz erişim girişimiyle ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), söz konusu siber saldırının iç denetim sistemleri tarafından zamanında fark edildiğini, tedbir alındığını ve kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kurumumuzun bilişim sistemlerine yönelik yapılan siber saldırının kamuoyuyla paylaşımını ihbar kabul gören Polis Müdürlüğü, yürüttüğü titiz ve etkili soruşturma neticesinde olayın aydınlatılmasını sağlamış ve ilgili şahıs tutuklanmıştır” denildi.

Kamuoyunda gündeme gelen sabotaj iddialarına da değinerek, bu şüphelerin doğrulandığını vurgulanan açıklamada, “Kıb-Tek yönetimi olarak, daha önce defalarca kamuoyuyla paylaştığımız sabotaj iddialarının asılsız olmadığı, yürütülen soruşturma sonucunda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kamuoyuna her zaman doğruyu aktarmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.