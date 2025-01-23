Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Bayraktar Camisi'ne 11 Ocak’ta münferit bir saldırı gerçekleştirildiği, ikindi namazının kılındığı esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından cam şişelerle camiye saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, saldırganlardan birinin, elinde bıçakla ibadetlerini yerine getiren vatandaşları tehdit ettiği bilgisinin tanıklar tarafından aktarıldığı belirtildi.

Saldırı sonrasında camide maddi zararın 14 bin 500 euro değerinde olduğunun saptandığı kaydedildiği açıklamada, “Olayın ilk anından itibaren bilgi verilen Dışişleri Bakanlığımız da, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkilileri başta olmak üzere gerekli temaslarda bulunmuştur. Rum polisi tarafından tutuklanan saldırganın madde bağımlısı olduğu ve saldırıları bilinçsizce gerçekleştirdiği öğrenilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Güneydeki yasalara göre yalnızca kısa süreli tutuklu kalan şahsın yetkili makamlar tarafından serbest bırakıldığının belirtildiği açıklamada, Vakıflar İdaresi'nin bu münferit olayın takipçisi olacağı vurgulanarak, yetkililerin benzer olayların tekrarlanmaması ve ibadetlerin aksamaması adına gerekli önlemleri almaları istendi.