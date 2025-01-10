VADİLİ ÖRGÜTÜNDE AS BAŞKAN ÖMER TÖZÜNER OLDU

Ergün Yahat

Gazimağusa Vadili Örgütünün ilçe başkanı Nahit öncü ve örgüt başkanı Hasan Topal başkanlığında yapılan yardımcı seçiminde aday Ömer Tözüner tek aday olarak tüm üyelerin kabul oyu ile as başkanlığa seçildi.

Genel kurulda Gazımağusa İlçe başkanı Nahit Öncü de hazır bulundu.

Vadili Örgüt başkanı Hasan Topal dün olduğu gibi bugünde vadili olarak İlçe başkanımız Nahit Öncü ve Başbakanımız Ünal Üstel'e desteklerimizin tam olduğunu belirtti..