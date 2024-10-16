Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Acar: "Zatürre, dünya genelinde çocuklarda enfeksiyon hastalığına bağlı görülen en yaygın ölüm nedeni. Yetişkinlerde, özellikle 65 yaş üstü kişilerde ve sağlık sorunları olanlarda ciddi hastalıklara ve ölüme neden olabilir"

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Acar, grip virüsünün zatürreye (pnömoni) dönüşebileceğini, bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, influenza virüslerinin neden olduğu oldukça bulaşıcı bir akut solunum yolu enfeksiyonu olan mevsimsel grip, ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Dünya çapında her yıl yaklaşık 1 milyar insan mevsimsel gripten etkileniyor. Bu vakalardan yaklaşık 5 milyonu ağır seyrederken, gribe bağlı komplikasyonlar nedeniyle her yıl yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybediyor.

Grip virüsünün yol açtığı en önemli komplikasyonlardan biri olan zatürre, özellikle risk grupları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Grip ve zatürre aşıları, bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Bayındır Söğütözü ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Acar, grip virüsünün yol açtığı en önemli komplikasyonlardan biri olan zatürrenin, özellikle risk grupları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna ve grip virüsünün, doğrudan zatürreye yol açabildiği gibi zatürreye neden olabilecek diğer mikroorganzimalar için de kolaylaştırıcı bir zemin sağladığına işaret etti.

- "Risk grubundakiler aşı olmalı"

Grip salgınının her yıl eylül-ekim aylarında başlayarak kış aylarında zirveye ulaştığını belirten Acar, "Grip, her yaştan bireyi etkileyebilir. Ancak 50 yaş üstündeki kişiler, 5 yaş altındaki çocuklar, akciğer, kalp hastalığı, diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişiler, hamileler, aşırı kilolular, AIDS, kanser gibi hastalıklar ve çeşitli ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, grip ve komplikasyonlarından daha fazla etkileniyor. Bu risk grubundaki kişiler grip aşısı olmalı. Ayrıca sağlık personellerinin ve risk grubundaki bireylerle teması olanların da aşı olması oldukça önemli. 6 aydan büyük herkes grip aşısı olabilir." ifadelerini kullandı.

Acar, grip virüsü yapısının her yıl değişmesi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), küresel izleme verilerine dayanarak aşı içerikleri için yıllık önerilerde bulunduğunu ve her yıl aşı içeriğinin, bu tavsiyeler dikkate alınarak hazırlandığına değindi.

Aşının düzenli aralıklarla yapılması gerektiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili oluyor. Bu nedenle, daha önce geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalı. Risk grubundaki kişilerin eylül-ekim aylarından itibaren mevsimsel grip salgınlarına neden olabilecek virüslere karşı hazırlanan güncel aşılarla aşılanması gerekiyor. Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Özellikle risk grupları, eylül ve ekim aylarından itibaren aşılanmalı, aşı olamayanlar ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir."

Zatürrenin genellikle bakteri ve virüslerin neden olduğu ani başlangıçlı bir akciğer enfeksiyonu olduğunu, her yaştan insanda hafif ya da hayati tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceğini vurgulayan Acar, "Zatürre, dünya genelinde çocuklarda enfeksiyon hastalığına bağlı görülen en yaygın ölüm nedeni. Yetişkinlerde, özellikle 65 yaş üstü kişilerde ve sağlık sorunları olanlarda ciddi hastalıklara ve ölüme neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, grip açısından risk grubundaki kişilerin aynı zamanda gribin en önemli komplikasyonu ve griple ilişkili ölümlerin en önemli nedeni zatürre açısından da risk taşıdığını, özellikle 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi ve ölümcül olabildiğine değindi.

Acar, "65 yaş üzerindekiler, diyabet, akciğer hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar, kanser, HIV, AIDS gibi hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve bakımevinde yaşayanlar zatürre aşısı olmalıdır. Grip ve zatürre aşıları erişkinlerde iki farklı anatomik bölgeye (sağ ve sol kol) uygulanması koşulu ile aynı gün ve aynı seansta yapılabiliyor. Unutulmamalıdır ki aşı olmak, toplum sağlığını korumanın temelidir." şeklinde görüş belirtti.