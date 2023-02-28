Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyustrucu operasyonunda yakalanan zanlı Hasan Murat Över mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Celal Durukan, olguları aktardı. Polis, 27 Şubat’ta saat 22.00’de Kermiya’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı Hasan Murat Över’in tasarrufunda 54 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkenevir olduğuna inanılan uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, konu ikametgahta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 200 Euro’nun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 15 Şubat’ta zanlının 162 gram olarak ithal edip, KKTC’de satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının ifade verip, ithal ettiği uyuşturucunun 81 gramını Lefkoşa’da aranan bir şahsa bin 200 Euro karşılığında verdiğini tepspit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve çocuğun annesinin sosyal hizmetler uzmanı tarafından rapor hazırlanmasına emir verdi.