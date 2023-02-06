(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak
tutuklanan zanlı Tolga Sayıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.
Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte olduğu
pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu
maddenin bulunarak emare alındığını belirttti. Polis, ikametgahın mutfağında
buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna inanılan
uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis,
soruşturma amaçlı zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilem şahadeti değrlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 4 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıktı
(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak
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