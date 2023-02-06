(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak

tutuklanan zanlı Tolga Sayıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı.

Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte olduğu

pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu

maddenin bulunarak emare alındığını belirttti. Polis, ikametgahın mutfağında

buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna inanılan

uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram ağırlığında

hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis,

soruşturma amaçlı zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilem şahadeti değrlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 4 gün

tutuklu kalmasına emir verdi.