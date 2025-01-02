(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap) alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barış Akçimen yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 21 Aralık 2024 tarihinde Cihangir’de Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından düzenlenen Renkli Zehir operasyonunda; zanlı Barış Akçimen’in tasarrufunda 345 adet farklı renklerde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada 309 adet daha uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde Kasım ayında Türkiye’deki bir şahısla WhatsApp üzerinden irtibat kurarak, 66 bin TL para gönderdiğini ve 500 adet hapı Haspolat’ta belirlenen bir konumdan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının haplardan 155 tanesini Cihangir bölgesinde tanesi 400 liraya sattığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.