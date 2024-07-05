Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Musa Eryener, Ahmet Öztemer, Raif Yıldırımer, Fırat Deniz ile Reyhan Yeşilbağlılar bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis memuru ,25 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu tarafından trafik kazasıyla ilgili aranan KE 292 plakalı aracın Ortaköy’de park halinde tespit edildiğini belirtti. Polis, sürücü zanlı Musa Eryener’in tasarrufunda 304 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti. Polis, Eryener’in Lefkoşa’daki ikametgahına gidildiğini, o esnada evde bulunan Ahmet Öztemer’in narkotik ekibini görünce merdivenlere 2 adet paket attığını anlattı. Zanlının daha sonra kaçmaya çalıştığını söyleyen polis, kısa sürede tutuklandığını ve attığı paketlerin emare alındığını söyledi. Polis, paketlerde yapılan incelemede 5 gram sentetik cannabinoid olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, arama esnasında eve gelen zanlı Raif Yıldırımer’in aracında yapılan aramada ise 16 gram hintkeneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 72 adet canlı mermi bulunduğunu mahkemeye aktardı. Zanlı Yıldırımer’in Lefkoşa’da Sanayi Bölgesindeki evinde yapılan aramada ise 10 adet daha canlı mermi bulunduğunu kaydeden polis, 3 zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, 3 zanlının 26 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, 27 Haziran’da Fırat Deniz ile Reyhan Yeşilbağlılar’ın hücrede bulunan Ahmet Öztemer’e sandviç götürdüklerini, Merkez Karakoluna bırakılan sandviçin kontrol edildiğini ve yarım gram bonzai tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, Fırat Deniz ile Reyhan Yeşilbağlılar’ın da tutuklandığını, tüm zanlıların 29 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Eryener’in ifadesinde zanlı Öztemer’in atmaya çalıştığı uyuşturucunun da kendisine ait olduğunu, 23 Haziran’da 10 gram olarak 4 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Rıfat Yıldırımer’in ise telegram isimli sosyal medya iletişim platformundan irtibat kurduğu şahsın Lefkoşa’da bir konuma 20 gram hintkeneviri, 82 adet mermi bıraktığını, kendisinin de söz konusu konuma 500 euro bırakarak, sipariş ettiği uyuşturucu ve mermileri aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Deniz’in de karakola sandviç içerisinde bıraktığı uyuşturucuyu zanlı Yeşilbağlar’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Yeşilbağlar’ın da uyuşturucuyu Öztemer’le zaman zaman birlikte kaldığı evde bulduğunu, Öztemer Lefkoşa Kaza Mahkemesinde rimant duruşması için beklerken, görüşüp konuştuğunu ve bulduğu uyuşturucuyu ona gönderdiğini söylediğini açıkladı. Polis, zanlı Öztemer’in de uyuşturucu maddelerin tümünün zanlı Eryener’e ait olduğunu öne sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, Reyhan Yeşilbağlılar’ın 28 Mart 2023 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis, diğer 4 zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, Reyhan Yeşilbağlılar’ın 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, Yıldırımer’in 30, diğer zanlıların 20 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.