(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan 17 yaşındaki M.N.A. (E) teminat talebiyle bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.10.2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerindeki bir apartmanının merdiven boşluğunda muhafaza edilen, Lefkoşa’da sakin 12 yaşındaki erkek çocuğa ait siyah kırmızı renkli 5.000TL değerindeki Merida marka bisikletin zanlı tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 19 Ekim’de Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının 20 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, bisikletin zanlının tasarrufunda bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.