KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) İTHAL VE TASARRUFU

20.10.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda, kullanımlarındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan İ.Ş.(E-27) ve T.Ş.(E-20)’nin şüpheli hareketleri sonucu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından konu şahısların üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 320 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 63 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR, ZORLA İŞGAL VE MÜLKE TECAVÜZ

Eylül 2023-11 Eylül 2024 tarihleri arasında, S.A.(K-64) ve Ü.A.(E-48)’nın izinsiz olarak, Edremit’te bulunan yurt dışında sakin iki şahsa ait bir ikametgahın giriş kapısı ile garajı kapısı üzerinde taklı olan kilitli durumdaki asma kilitleri, bir suç işlemek kastıyla kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra ikametgah içerisine giriş yaptıkları ve hakları olmamasına rağmen içerde yaşamak suretiyle, ikametgahı zorla işgal ettikleri tespit edilmişir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.A. ve Ü.A. tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAVGA, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

20.10.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Barış Sokak’ta yol içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-21) 111 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 219 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.K.(E-34) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

20.10.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ŞAHIS

20.10.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Esentepe’de Alagadi bölgesinde, Mehmet Savaş YILDIRIM (E-22) deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen sahilde bulunan arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











ARAÇ YANGINI

21.10.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Ana Yolu üzerinde Gönyeli Çemberi mevkiinde, Yusuf ASAN kullanımındaki HG 631 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 20.10.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Ana Yolu üzerinde Korkuteli Kavşağında, Mehmet ÇİFTÇİ (E-29) yönetimindeki 50 EV 758 plakalı tır araç ile Korkuteli köyü yolundan gelip kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli Kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada sağından anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde düşürmeden dikkatsizce seyreden Ali ALTAY(E-24) yönetimindeki TPT 949 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden TPT 949 plakalı kamyon araç, orta refüjde bulunan trafik tabelası ile aydınlatma direğine çarptıktan sonra, refüj üzerinden karşı şeride geçerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan TPT 949 plakalı kamyon sürücüsü Ali ALTAY, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 20.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Ortaköy’de Öğretmenler Caddesi üzerinde, Doğu SUYOLCU (E-21) 183 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YE 413 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan PV 174 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. YE 413 plakalı araç sürücüsü Doğu SUYOLCU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 20.10.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Güzelyurt-Girne Ana Yolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında Su Piknik Alanı mevkiinde, Esad Baha KARTAL (E-22) yönetimindeki ET 794 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esad Baha KARTAL ve araçtaki yolcular Gülhan KARTAL (K-56), Muhammed Ali ÖZALTIN (E-22) ve Ökkeş Can GOCUK (E-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 21.10.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Uvanç RECAİOĞLU (E-25) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MF 443 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PM 925 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan PM 925 plakalı araç, gerisinde yine park halinde bulunan 34 MV 0129 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan MF 443 plakalı araç sürücüsü Uvanç RECAİOĞLU ve araçtaki yolcu Berkan İSTANBUL (E-28), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlar ve araç sürücüsü Uvanç RECAİOĞLU tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.













5. 21.10.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Ercan-İskele Ana Yolu üzerinde, Hasan BOŞNAK (E-78) yönetimindeki LB 083 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Serdarlı Baraj Bölgesine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Derviş Ahmet ÖZAKTAŞ (E-29) yönetimindeki NH 453 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra yoluna devam edip, yine karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Salih KIRMIZI (E-40) yönetimindeki HY 472 plakalı aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ile HY 472 plakalı araçtaki yolcu Cem KARASU (E-34), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 376 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

20.10.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,238 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 376 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

143’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.