Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Yunus Emre Alır ile Hayrullah Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Nisan 2024 tarihinde zanlıların Lefkoşa Hamitköy’deki evlerinde uyuşturucu satışı yaptıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, söz konusu adrese gittiklerini, zanlıların evde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada Hayrullah Alır’ın bel çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlı Yunus Emre Alır’ın üzerinde ise satışa hazır 14 ayrı pakete sarılı 15 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 30 Mart 2024 tarihinde aranan bir şahıstan 15 gram olarak 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre zarfından ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, 10 günlük sürede 11 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beklenen analiz sonuçlarına müdahale etmeyeceğini ancak parmak izi incelemesi sonucu çıkabilecek yeni zanlılara etki edebileceğini belirtti. Polis, zanlıların 10 günlük tutukluluk süresince iki kişinin daha tutuklandığını ancak suçla bağlantıları olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldıklarını kaydetti. Polis, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ve birçok kamera görüntüsü inceleneceğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.