Narkotiğin düzenlediği Hayalet operasyonunda, 98 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle tutuklanan zanlı Mehmet Alkış ve Seyit Çobani’nin aleyhindeki karar dün açıklandı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki kararı Soytaç okudu. Yargıç Murat Soytaç, sanıkların tasarruf ettikleri 98 gram ağırlığındaki uyuşurucu maddeyi kişisel kullanım amaçlı tasarruf ettiklerine ikna olmadıklarını belirtti. Soytaç, sanıklara kamu yararı gereği hapis cezası vermeyi uygun ve adil bulduklarının altını çizdi. Soytaç, suçunu kabul eden sanıklara 9’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu

30.05.2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafında alınan bilgide Haspolat - Güngör anayolu Güngör köyü istikametine doğru yolun doğu kısmında yaklaşık 400 metre içerinde ağaçlık alanda toprak yolun kuzey tarafındaki beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette 100 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu. 31.05.2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde görevli polisler pusu yad görevinde oldukları esnada Mehmet Alkış'ın yolcu olarak bulunduğu, zanlı Seyit uyuşturucu maddeleri alırken tutuklanmıştı. Polis, siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde bulunan 98 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu madde emare alınmıştı.