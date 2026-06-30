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"Banka Ödeme Emrini Sahteleme ve Sirkat" suçlarından tutuklanan C.B. ve B.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kartı Bulup Temassız Alışveriş Yaptılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da Zahra Sokak Üzerinde A.B.’nin düşürmüş olduğu banka kartını bularak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlı C.B. tarafından aynı gün Girne’de bir mağazadan 3 defa olmak üzere toplam 3.654,96 TL'lik muhtelif markalarda 1 adet terlik, 2 adet şort ve 1 adet gömlek bahse konu kredi kartı ile şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemi ile satın alındığını belirtti. Polis, B.G.’ün de aynı gün Girne’de bulunan bir işyerinden 2 defada toplam 1.445 TL olmak üzere 2 adet English Tea marka kutu çayı ve 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya bahse konu kredi kartı ile şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemi ile satın aldığını söyledi.

Toplam 5 Bin TL'yi Aşan Harcama

Polis, zanlıların kredi kartından toplamda 5.099,96 TL harcama yapılarak banka ödeme emrini sahteleme suçunu işlediklerini kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Evde Arama Yapıldı

Polis, Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ile zanlıların huzurunda kalmakta oldukları Girne’deki evde yapılan aramada müştekinin kredi kartı ile satın alınan 1 çift muhtelif marka terlik, 1 adet English Tea marka çay, 1 adet LCW marka gömlek ve muhtelif marka beyaz renk şortun tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, 1 adet gömlek, 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya ve 1 adet English Tea marka kutu çayın ise zanlıların vermiş olduğu beyanından akrabaları ile Türkiye’ye gönderildiğini öğrendiklerini ifade etti.

Soruşturma Sürüyor

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kameraların incelendiğini, bankadan harcama dökümlerinin temin edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlamadığını, B.G.’ün ülkede turist olarak bulunduğunu, C.B.’ın ise öğrenci izni olduğunu ancak okulu bitirdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Doktor Kontrolü Talep Edildi

Zanlı B.G.’ün avukatı müvekkilinin psikolojik sorun yaşadığını belirterek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

15 Gün Cezaevine Gönderildiler

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, B.G.’ün ise doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.