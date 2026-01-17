Ercan Havalimanı ve Girne’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı. Ayrıca, iki zanlının KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı da tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nda polis tarafından yapılan denetimlerde KKTC’ye giriş yapacak olan M.M.Y’ye (E-39) narkotik dedektör köpeği “Lokum’un” tepki vermesi üzerine konu şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda şahsın tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Girne’de ise Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından A.K.(E-21) ve Y.K’nin (E-21) evinde arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahısların tasarruflarında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile alüminyum folyo parçası bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, konu şahısların muhaceret işlemi yaptırmadan tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları da tespit edildi.

Meselelerle ilgili şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.