Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tolga Sayıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirttti. Polis, zanlının 5 gram kokaini tithal ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlanmak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 200 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)