Kamalı Haber) - Haspolat’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma Ve Tasarruf” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Terrel Francıs Husseın, Jonathan Abaleng Tncube, Alex Mutale, ve Yamıkanı Kalukangu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta, UKÜ Yurtları adresinde ayni yerde sakin Terrel Francıs Husseın ve Jonathan Abaleng Tncube’nin huzurunda ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını ve yapılan sorguda meseleye bağlantılı UKÜ Yeni Yurt adresinde ayni yerde sakin zanlılar Alex MUTALE ve Yamıkanı Kalukangu’nun ikametgahlarında huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara ve yaklaşık 2 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlıların aralarında 2’şer bin TL para koyarak, 8 bin liraya 10 gram uyuşturucu aldıklarını ve aralarında paylaştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların maddeyi ise internet üzerinden Snapchat isimli uygulamadan irtibat kurdukları bir şahsın Haspolat’ta bir konuma bırakmasıyla temin ettiklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeyi aldıkları şahıs veya şahısların arandığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.