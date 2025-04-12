:Çamlıbel - Yılmazköy anayolunda devriye gezen polisin park halindeki araçta şüpheli gördüğü O.Ö.'nün (E-32) üzerinde, aracında ve evinde uyuşturucu bulduğundan tutukladı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gr ağırığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulundu

Geçitköy'deki ikametgahında ise yaklaşık 8 gr ağırığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 adet şeffaf naylon bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.