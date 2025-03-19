Başbakan Üstel, 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Cenevre’de yapılan görüşmelerde federasyon temelinde müzakereye dönülmeyeceğinin teyit edildiğini; Kıbrıs Türk tarafının egemenlik, eşitlik ve eşit uluslararası statü talebini bir kez daha yinelediğini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs Türk tarafının masada iş birliğine dayalı yeni adımların atılmasını gündeme getirdiğini kaydederek, ortaya koydukları görüşlerin karşılık bulmasının, yeni süreci önemli ölçüde şekillendirdiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Alınan kararları yetersiz bulmakla birlikte olumlu karşıladıklarını dile getiren Üstel, samimi duruşlarını sürdürdüklerini vurguladı. Temmuz ayında yapılması planlanan görüşmelerde de iş birliği kültürünün gelişmesi ve diyalog yollarının açılması için atılacak adımları destekleyeceklerini söyledi.

- “Federasyon temelinde müzakerelere dönülmeyeceği teyit edilmiştir”

Başbakan Ünel Üstel, yazılı açıklamasında, 50 yıla yakın süredir devam eden müzakerelerin, Rum tarafının federasyon temelinde bir anlaşma yapmaya niyeti olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Rum tarafının federasyonu bir hedef değil, bir araç olarak gördüğünü ifade eden Üstel, bu anlayışla yürütülen müzakerelerin Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına mahkum etmekten ve devletin gelişimini engellemekten başka bir işe yaramadığını söyledi.

“Cenevre’ye giderken, masada artık yeni şeyleri söyleme zamanının geldiğini, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesini ve iki devletin iş birliğine dayalı yepyeni bir dönemin başlaması için gerekli adımlarının atılması gerektiğini sürekli vurguladık.” diyen Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye hükümetinin de bu görüşlerle paralel bir duruş sergilediğini belirtti.

Görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde Üstel şunları kaydetti:

“Federasyon temelinde müzakerelere dönülmeyeceği teyit edilmiştir. Egemenlik eşitlik ve eşit uluslararası statü talebimiz masada yinelenmiştir. Federasyon tezinin artık ortak bir zemin olmadığı, bu pozisyonun sadece Rum tarafının pozisyonu olduğu dolayısı ile kapsamlı müzakerelere geçmek için ortak bir zemin bulunmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Buna mukabil, bizim ortaya koyduğumuz iki halk arasında güvenin tesis edilmesi için iş birliğine dayalı yeni adımların atılması gündeme gelmiştir.”

- “Görüşlerimizin masada karşılık bulması yeni süreceği şekillendirdiğimizin göstergesi”

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'ye gitmeden önce ortaya koyduğu görüşlerin masada karşılık bulmasının, yeni süreci önemli ölçüde şekillendirdiklerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Samimi duruşumuz devam ediyor.” diyen Üstel, her iki halkın bulunduğu coğrafyada, huzur, güven ve refah içerisinde yaşatacak, iş birliğini geliştirecek “dört yeni geçiş kapısının açılması, gençlik alanında bir teknik komite oluşturulması, mayınlı alanların temizlenmesi, mezarlıkların restorasyonu, ara bölgede solar enerji parkının kurulması, İklim değişikliği komitesinin kurulması” kararlarına işaret etti. Üstel, bu adımları yetersiz bulmakla birlikte olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Üstel, uluslararası toplumdan, Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmesini ve insani, ticari, siyasi, sosyal ve sportif alanlarda ambargoları kaldırmasını beklediklerini söyledi.

- “Cenevre, ortaya koyduğumuz vizyonun güçlenmesi ve iş birliğine dayalı süreçlerin başlatılması için önemli”

Üstel, Cenevre Zirvesi’nin, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün talebine dayalı vizyonunun güçlenmesi ve iki halkın iş birliğine dayalı yeni süreçlerin başlatılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Zaman başarısızlıklarla dolu eski defterleri karıştırma değil, 50 yıldır sonuç üretmeyen olguların peşinde düşme zamanı değil, yeni şeyler söyleme ve yeni pozisyonları tartışma ve kabul etme zamanıdır.” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktada Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını cesaretle ve dirayetle savunan Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve tüm Türk heyetine güvenimizin tam olduğunu yineliyorum.

Ortaya koymuş olduğumuz yeni çözüm vizyonumuza sarsılmaz bir şekilde tam destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başbakan Üstel, temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan gayriresmi görüşmelerde de, iki halk arasında iş birliği kültürünün gelişmesine ve diyalog yollarının açılmasına yönelik her türlü olumlu adımı destekleyeceklerini belirtti.