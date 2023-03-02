Başbakan Ünal Üstel, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümetin yaşananlardan dersler çıkararak, eksikleri gidermek ve yaşam alanlarını depreme hazır hale getirmek için hiç zaman kaybetmeden gerekli tüm adımları atmaya başladığını belirtti.

Üstel mesajında, “Deprem felaketinin yarattığı büyük acıları sarmaya çalıştığımız bu günlerde, bir doğa olayının, insan eliyle nasıl bir felakete dönüşebileceğine de üzülerek tanıklık ediyoruz. Yaşadığımız coğrafya sayısız deprem ile yüzleşmiş ve deprem riski ile yaşamaya hazırlıklı olmamız gereken bir coğrafyadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet olarak, yaşananlardan dersler çıkararak, eksiklerimizi gidermek ve yaşam alanlarımızı depreme hazır hale getirmek için hiç zaman kaybetmeden gerekli tüm adımları atmaya başlamış durumdayız.

Ülkemizde yaşanan doğal olayların birer felakete dönüşmemesi için, siyaset üstü bir anlayışla hareket ederek, konuya paydaş tüm kesimlerin ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda yapılarımızı ve hazırlıklarımızı yeniden gözden geçiriyor ve alınması gereken her tedbiri alıyoruz.

Başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlere hazırlıklı olmak, halkın bilinç düzeyini yükseltmek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra sivil toplum örgütlerimizin ve her bireyin görevidir.”

Bilim insanları ve sivil toplumla oluşturdukları Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Üstel, okulların önemli bir bölümünün ilk aşama denetimlerini tamamlamak üzere olduklarını, ardından hastaneler ve diğer kamu kurumları ile sürecin devam edeceğini kaydetti.

Üstel, “Bu bilinç ve duyarlılıkla bireyden topluma, her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızla birlikte, ortak akıl ve iş birliği içerisinde tüm sıkıntıların ve sorunların üstesinden geleceğimizi biliyorum.” ifadelerini kullandı.

1-7 Mart Deprem Haftası'nın deprem bilincinin artırılmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağına inanç belirten Üstel, bu vesile ile bir kez daha, deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm insanlara Allah’tan rahmet, halka ve millete başsağlığı, tüm insanlığa afetsiz günler diledi.