Başbakan Ünal Üstel bugün mecliste yaptığı konuşmada, üniversitelerin kaliteli eğitim vermesi için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Meclis’te YÖDAK ve üniversitelerin denetimi ile ilgili araştırma komitesi kurulması önerisini olumlu karşıladı.

3. ülkelerden ve Afrika’dan gelen öğrencilerin geçmişte vizesiz geldiğini anımsatan Üstel, “Biz TC ile de istişare ederek bir transit vize uygulaması ile süzgeçten geçirmeye başladık” dedi.

DAÜ’nün ülkenin gururu olduğunu ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ne gerekirse yapacaklarını ifade eden Üstel, “Radikal tedbirler alacak, bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri yapacağız. Bunları yaparken sizinle de paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Narenciye için daha çok planlamaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Başbakan, “Gelecek narenciye hasadı gelmeden büyük soğuk hava deposunu üreticiye kazandıracağız. Hiçbir ürünü ağacında bırakmayacağız, kalırsa da gerekli ödemeyi yapacağız” diye konuştu.

Geçitköy’de sel dolayısıyla meydana gelen hasarla ilgili Üstel, “Geçitköyde selde insanların uğradığı zararı tespit ettik. Hepsini karşılayacağız” dedi.

İstatistik Kurumu'nun sepetinin güncellenmesi ile ilgili de hiçbir sıkıntıları olmadığını belirten Üstel, bu konuda komite kurup çalışmalar yapılmasına da olumlu baktığını kaydetti.