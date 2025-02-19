-Üstel: “Üniversitelere uluslararası arenada gerekli katkı sağlanacaktır”

Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Liderlik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Çetinkaya, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Şafaklı’yı Başbakanlık’ta kabul ederek, Üniversite hakkında bilgi aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Avrupa Liderlik Üniversitesi’nin akademik gelişiminden ve öğrenci sayısının artışından memnun olduğunu ve Avrupa Liderlik Üniversitesi gibi diğer üniversitelere de ellerinden gelen tüm katkıları sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Üniversitelere uluslararası arenada gerekli katkı sağlanacaktır.” dedi.

"Ülkemizde şu anda 23 üniversitede 80 bin kayıtlı öğrenci var... Hedef 110 bin"

Üstel kabulde, “Ülkemizde şu anda 23 üniversitede 80 bin kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Devlet Planlama Örgütünün hazırladığı 5 yıllık kalkınma planında da hedeflendiği gibi, 2029’a kadar bu sayının yüzde 40 artışla 110 bine ulaşmasını hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu.

Üstel, Rum kesiminin KKTC üniversitelerindeki gelişimini engellemek için, AB nezdinde girişimlerde bulunduğuna da dikkat çekerek, “Ama bunu başaramayacaklarını üstüne basarak söylemek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) denetim işlevinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Üstel, Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Yükseköğretim Kalite Güvence ve Denetleme Kurulu üzerinde çalışıldığını, üniversitelere uluslararası arenada gerekli katkıların sağlanacağını belirtti.

Üstel, ayrıca “Yükseköğretimden beklenen kalite ve verimliliğin artırılması, rekabetçi, toplumun geneline yayılan yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturulması, uluslararası standartlara uyumun sağlanması için etkili devlet politikaları üzerinde çalışılacaktır” ifadelerine yer verdi.