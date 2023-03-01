“Toplam 7 ilde 945 KKTC vatandaşı depremden etkilendi, 49 insanımız da hayatını kaybetti”

“Tüm halkımıza söz veriyoruz. Suçluların peşini asla bırakmayacağız”

“70’e yakın ülke arasında 356 kişilik kurtarma ekibiyle üçüncü sıradayız”

“Halkımız, Türkiye AFAD hesaplarına direk olarak yaklaşık 13,2 milyon TL, KKTC Başbakanlık hesaplarına ise yaklaşık 8,5 milyon TL’lik bağışta bulunmuştur”

“Düzenlenen seferlerle yaklaşık 2 bin 200 insanımız yurda getirilirken, 4 bine yakın insan depremden etkilenen ailelerinin yanına gönderilmiştir”

Üstel, deprem bölgelerinde yaşayan ve KKTC’de üniversite eğitimi alan öğrencilere yönelik alınan kararları da açıkladı

“Yapılara yönelik denetimlerin ilk aşaması 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanacak”

“1974 yılından sonra yapılan inşaatların büyük kısmı deprem yönetmeliğine uygun inşa edildi, 8 şiddetinde depreme dayanıklıdır”

Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü, İskenderun’da kurulacak

Başbakan Ünal Üstel, depremle alakalı yürütülen süreç ve olası bir depreme yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre, depremin ardından ülkeye gelen resmi kayıtlı depremzede sayısının bin 500 olduğunu açıkladı.

KKTC vatandaşlarının hayatlarını kaybettiği otellerle ilgili ceza soruşturmalarının başlatıldığını ve enkaz numunelerinin alındığını; evlerde yaşamını yitiren vatandaşlarla alakalı ise gerekli soruşturmaların başlatılması için Türkiye makamlarına taleplerini ilettiklerini aktaran Üstel, “Buradan tüm halkımıza söz veriyoruz. Suçluların peşini asla bırakmayacağız” dedi.

Deprem bölgelerine sağlanan insani ve maddi yardım konularına da değinen Üstel, 92 tırla yaklaşık 78 bin koli insani yardımın ihtiyaçlılara ulaştırıldığını ve halkın Türkiye AFAD hesaplarına direk olarak yaklaşık 13,2 milyon TL, KKTC Başbakanlık hesaplarına ise yaklaşık 8,5 milyon TL’lik bağışta bulunduğunu kaydetti.

Üstel, olası bir depreme yönelik hazırlıkların yapıldığını belirterek, yapılara yönelik başlattıkları denetimlerin ilk aşamasının 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, depremle alakalı yürütülen süreç ve olası bir depreme yönelik sürdürülen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kabinenin çoğu da toplantıda hazır bulundu.

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde Hükümetin, Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri ile istişare ederek süreci yönettiğini kaydeden Üstel, “7.7 ve 7.6 şiddetinde arka arkaya yaşanan ve son yüzyılda Türkiye’de yaşanan en büyük doğal felakete dönüşen deprem, sadece Türkiye’de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanları da derinden yaralamış ve etkilemiştir. Yaklaşık 45 bin insanın yitirildiği depremde bizler de 49 KKTC vatandaşımızı kaybettik. Toplam 7 ilde 945 KKTC vatandaşı bir şekilde depremden etkilendi, 49 insanımız da hayatını kaybetti. 945 insanımızın geriye kalanlarının hepsini sağ salim güvenli yerlere ulaştırdık” dedi.

Üstel, KKTC vatandaşlarından 42’sinin otellerde, 7’sinin ise ailelerine ait konutlarda yaşamını yitirdiğini de aktardı.

-“Yasal Süreçleri Takip Komitesi ile Hukuksal Süreçleri İzleme Birimi, yasal süreçleri yakından takip ediyor”

Adıyaman İsias Otel’de 35, Hatay Kırıkhan Öğretmenevi’nde 4, Hatay Saray Otel’de 2, Osmaniye Uçar Otel’de ise 1 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirten Üstel, adı geçen tüm otellerle ilgili ceza soruşturmasının başlatıldığını ve enkaz numunelerinin alındığını kaydetti.

Üstel, evlerde yaşamını yitiren vatandaşlarla alakalı ise ilgili illerin başsavcılığıyla gerekli soruşturmaların başlatılması için Türkiye makamlarına taleplerini ilettiklerini ve Meclis’te oluşturulan Yasal Süreçleri Takip Komitesi ile Hükümet tarafından kurulan Hukuksal Süreçleri İzleme Birimi’nin yasal süreçleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Üstel, “Buradan tüm halkımıza söz veriyoruz. Suçluların peşini asla bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte istişare içerisinde suçluların hak ettikleri cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

- “KKTC nüfusa oranla Türkiye’de yaşanan deprem felaketine en çok arama kurtarma ekibi ve arama kurtarma aracı gönderen ülke olmuştur”

Türkiye’de enkaz altında kalan insanların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmalardan da bahseden Başbakan Ünal Üstel, Türkiye resmi kaynaklarınca açıklanan verilere göre KKTC’nin nüfusa oranla en çok arama kurtarma ekibi ve arama kurtarma aracı gönderen ülke olduğunu belirtti.

Üstel, Türkiye’ye gönderilen ekip ve araçlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Toplam 70’e yakın ülke arasında 356 kişilik kurtarma ekibiyle üçüncü sıradayız. Deprem felaketine göndermiş olduğumuz iş aracı ve arama kurtarma aracı sayımız 142’dir. Bunlarla birlikte 124 araç operatörü de deprem bölgelerinde yaşamların kurtarılmasına katkı sağlamıştır.

Sağlık Bakanlığımıza bağlı sağlık ekiplerimiz deprem süresince aktif bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına destek vermiştir. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yürüten KKTC ekiplerinin kullandığı tüm tıbbi malzemeler Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanmıştır.

Yine deprem bölgelerinde kimlik tespiti için bir antropolog ve orada bekleyen aileler için psikolog ekipleri çalışmalarda hazır bulunmuştur. KKTC’de depremden etkilenen kişilere psikolojik destek vermek için Sağlık Bakanlığımız Psikolojik İlk Yardım Destek Ekibi kurmuştur.”

-“28’i uçak, 22’si ise gemi olmak üzere toplam 50 ücretsiz sefer gerçekleştirmiştir”

İnsani ve maddi yardım konularına da değinen Üstel bu konuda şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, insani ve maddi yardım konularında da deprem felaketi süresince büyük bir dayanışma örneği göstermiş ve yardıma ihtiyaç duyan kardeşlerimizin, milletimizin yanında olmuştur. Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Yardım Komitemiz insanüstü bir gayretle yardım faaliyetlerini koordine etmiştir. Yaşanan deprem felaketi sonrasında toplam 92 tırla yaklaşık 78 bin koli insani yardım 2000 gönüllünün büyük çabası ile toplanmış, paketlenmiş ve Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Yardım Komitemizce ihtiyaçlı insanlara ulaştırılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, maddi olarak da önemli yardımlarda bulunmuştur. Halkımız, Türkiye AFAD hesaplarına direk olarak yaklaşık 13,2 milyon TL, KKTC Başbakanlık hesaplarına ise yaklaşık 8,5 milyon TL’lik bağışta bulunmuştur.

Hükümetimiz ve Ulaştırma Bakanlığımız deprem felaketinin en yoğun hissedildiği günlerde 6 Şubat - 13 Şubat tarihleri arasında gerek Türkiye’de mahsur kalan vatandaşlarımızın ülkeye getirilmesi için gerekse deprem felaketinde yaşamlarını yitiren aileleri Türkiye’ye ulaştırmak için 28’i uçak, 22’si ise gemi olmak üzere toplam 50 ücretsiz sefer gerçekleştirmiştir. Düzenlenen bu seferlerle yaklaşık 2200 insanımız yurda getirilirken 4 bine yakın insan depremden etkilenen ailelerinin yanına gönderilmiştir”

-“Resmi kayıtlı depremzede sayısı bin 500”

Başbakan Ünal Üstel, depremin ardından ülkeye gelen resmi kayıtlı depremzede sayısı ile ilgili bilgi vererek, İçişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre bu rakamın yaklaşık bin 500 kişi olduğunu açıkladı.

9 Şubat tarihinde başlayan girişlerin, 14-17 Şubat tarihleri arasında tepe noktaya yükseldiğini söyleyerek daha sonra ise ciddi bir düşüşe geçtiğini belirten Üstel, “Devlet kurumlarımız konuyu yakın şekilde izlemektedir, ihtiyaç duyan ailelerin yardımına koşmaktadır ve yaralarının sarılmasına katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

-“Bin prefabrik konut projesini başlattık”

Üstel, depremin ardından dokuz Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendiğini söyleyerek, hükümetin, halkın, milletin ihtiyaç duyduğu tüm konularda anında kararlar üreterek deprem krizini yönettiğini ifade etti.

Depremde yaklaşık 2 milyona yakın insanın evsiz kaldığına işaret eden Üstel, “KKTC halkı olarak bunu görmezden gelemezdik” dedi.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile birlikte Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında evlerini kaybeden depremzedelerin acil barınma ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 500+500 toplam bin prefabrik konut projesini başlattıklarını belirten Üstel, kurulacak köyün adını da Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü koyduklarını söyledi.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti makamlarının halkın yardımsever tutumuna kayıtsız kalmadığını ve köyün kurulması için ihtiyaç duyulan araziyi tahsis ettiğini söyleyen Üstel, “Konutların yapımıyla ilgili Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’yla birlikte ‘Acımız bir, Yasımız Bir, Türkiye İçin Tek Yürek’ sloganlarıyla bir de kampanya başlattık.” dedi.

-“Öğrencilere yönelik kararlar alındı”

Üstel, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında deprem bölgelerinde yaşayan ve KKTC’de üniversite eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için hükümetin Eğitim Destek ve Yaşam Paketi oluşturduğunu ifade etti.

Bu kapsamda deprem bölgelerinde yaşayan ve yaklaşık 13 bin öğrenciyi kapsayan kararları açıklayan Üstel, kararların Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen ve resmi olarak deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde yaşayan ve KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrencileri kapsayacağını kaydetti.

Üstel, depremzede öğrencilerin adaya gelip yüz yüze eğitimlere katılmaları halinde Yaşam ve Eğitim Destek Ödeneği verileceğini, KKTC’ye gelemeyecek durumda olanlara üniversitelerin uzaktan eğitim imkanı sağlayacağını ve hiçbir eğitim modeline devam edemeyecek durumda olan öğrencilere ise üniversitelerin ücretsiz kayıt dondurma hakkı vereceğini açıkladı.

-“Depremden dersler çıkarmalıyız”

Başbakan Üstel, “halk ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu süreci ancak ve ancak dayanışarak aşabiliriz. Kardeşlerimizin yanında, ihtiyaçlıların yanında bugün durmayacaksak ne gün duracağız” ifadelerini kullandı.

“Halkımız yardımsever bir halktır” diyen Üstel, halkın tüm yardımlarını ve bağışlarını gönülden yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini belirtti.

Deprem felaketinin yaralarının sadece maddi kaynakla sarılamayacağını dile getiren Üstel, depremden dersler çıkarmak gerektiğini vurguladı.

Hükümetin, bilime kulak vererek, bilim insanlarının ortaya koyduğu görüşler ışığında ülkede yaşanabilecek olası bir deprem felaketine karşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Üstel, oluşturdukları Deprem Denetim Komitesi’nin devlet okulları, hastaneler ve kamu binalarının depreme dayanıklılık testlerini yapmaya başladığını belirtti.

Sivil savunma ve itfaiyeyi geliştirmek için ve kamusal alanlardaki yapıları güçlendirmek, güvenli hale getirmek için Meclis’te kurulan ad-hoc komitenin çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Üstel, “Çok kısa bir sürede bu çalışmalar tamamlanmalı ve tedbir almakta geç kalınmamalıdır” dedi.

Komite üyelerine çağrıda bulunan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen çalışmalarınızı tamamlayın, halkımızın, çocuklarımızın güvenliği için kullanılacak kaynağı hemen oluşturunuz. Biz hükümet olarak planlarımızı ortaya koymuş durumdayız. Harekete geçmek için beklediğimiz şey; bize sağlanacak kaynağın hemen oluşturulmasıdır”

-“Denetimlerin ilk aşaması 1 haftada tamamlanacak”

Üstel, deprem felaketine yönelik halen devam eden yardım ve deprem hazırlık çalışmalarıyla ilgili hükümete bağlı Yasal Süreçleri İzleme Birimi’nin, Deprem Denetim Komitesi’nin, öğrencilere destek verecek Eğitim Komitesi’nin aktif olarak göreve devam ettiğini belirtti.

KKTC AFAD’ı, sivil savunmayı ve itfaiyeyi güçlendirme, Afet Acil Yardım Merkezi kurma çalışmalarının hızla sürdüğünü söyleyen Üstel, yapılara yönelik başlattıkları denetimlerin ilk aşamasının 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanacağını kaydetti.

Üstel, “Ülkede deprem farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar Başbakanlık İletişim Merkezimizce sürdürülüyor. Çok kısa bir sürede onları da yayına vermiş olacağız” dedi.

-“Doğal afetlere karşı halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz”

Başbakan Üstel, “Deprem felaketi süresince vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Deprem felaketi süresince milletimizi asla yardımsız bırakmadık. Olası doğal afetlere karşı halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu süreç içinde halkın büyük destek verdiğini dile getiren Üstel, iktidarından muhalefetine tüm siyasi kesimlerin süreçlerin düzgün yönetilmesine, olabildiğince katkı sağladığını, tüm sivil toplum kuruluşlarının elini taşın altına koyarak yardım ettiğini, tüm belediyelerin imkanları oranında süreçlere önemli katkı sağladığını vurguladı.

Halka ve sürecin yürütülmesine destek veren herkese teşekkür eden Üstel, “Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde yitirmiş olduğumuz 49 vatandaşımıza ve yitirilen on binlerce cana Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize, halkımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

-“Kıbrıs deprem kuşağında… Binalarımız deprem yönetmeliğine uygun inşa edildi”

Başbakan Üstel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak, ülkedeki yapıların depreme dayanıklı olduğunu söyledi.

“Kıbrıs deprem kuşağındadır” diyen Üstel, depreme hazırlıklı olmak gerektiğini, 1974 yılından sonra yapılan inşaatların büyük kısmının deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini, 8 şiddetinde depreme dayanıklı olduğunu belirtti.

Binaların daha da güçlendirilmesi konusunda çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Üstel, Cumhuriyet Meclis’inde bu konuda ad-hoc komite kurulduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’nün ise İskenderun’a kurulacağını söyleyen Üstel, “Yer tahsisi yapılmıştır, altyapı hazırlıkları yapılıyor. Önümüzdeki haftanın başında 140 tane prefabrik konutun sevkiyatını yapıyoruz. İskenderun'da bunlar kurulmaya başlanacak. Mart sonunda da tahminimce 500'ü tamamlayıp, Nisan ayı içerisinde de geri kalanları tamamlamış olacağız diye düşünüyorum” dedi.