Başbakan Ünal Üstel, Disiplin Tüzüğü ile ilgili genişletilmiş istişare toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplumu germeme ve bölmeme adına istişareden yana olduklarını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, siyasi parti, öğretmen sendikaları ve Barolar Birliği temsilcileriyle, Disiplin Tüzüğü ile ilgili genişletilmiş istişare toplantısı yaptı.

Meclis’te Mavi Salon’da yapılan toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Disiplin Tüzüğü değişikliğinin ardından yaşananlar nedeniyle bazı çocukların sınavlara girememe durumuyla karşılaştığını belirterek, çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

“Çocuklarımızı ayrıştırmama adına, toplumu germeme adına bu konuları istişare ederek çözme yollarını arıyoruz.” diyen Üstel, bugün sendikalar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler ve Barolar Birliği temsilcileri ile genişletilmiş bir istişare toplantısı yaparak, sorunu nasıl ortadan kaldıracaklarını tartıştıklarını söyledi. Üstel, konuyu hükümet içinde de görüştükten sonra, çarşamba günü sendikalarla yeniden bir araya geleceklerini de aktardı.

Ülkenin hukuk devleti olduğunu belirten Üstel, “Özgürlükleri dini inançlarla karıştırmamak lazım. Toplumu germeme ve bölmeme adına istişareden yanayız. İstişare ederek ortak bir çıkış yolu bulmak için çalışmayı başlattık.” diye konuştu.